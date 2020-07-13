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Москвичи пожаловались на сходки десятков таксистов во дворах 

Мослента 2 часа назад
Москвичи пожаловались на сходки таксистов во дворах
Фото: ТАСС
Водители «Яндекс. Такси» в течение нескольких недель регулярно устраивают сходки во дворах жилых домов на юго-востоке Москвы. На это пожаловались местные жители, соответствующее видео разместил один из пользователей портала Pikabu.
Как отмечается в посте, десятки таксистов собираются на придомовой парковке у дома номер 60 по Краснодарской улице в районе Люблино. Согласно информации сервиса Google Maps, рядом с этим зданием также располагается кафе «Ашкым».
«Ежедневно, начиная где-то с 9-10 утра, приезжает очень много таксистов, "Яндекс. Такси", и занимают все парковочные места. Вот наша парковка придомовая, наших машин, от нашего дома, практически нет», — рассказала автор ролика.
Она также отметила, что жильцы дома не могут оставлять свои автомобили на парковке, поскольку в этом случае просто не смогут выехать оттуда.
При этом сами водители такси настаивают, что оставили свои машины не на придомовой территории, а на парковке, предназначенной для посетителей кафе. Кроме того, по их словам, они не собираются на Краснодарской улице регулярно.
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