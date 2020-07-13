Москвичи пожаловались на сходки таксистов во дворах

Водители «Яндекс. Такси» в течение нескольких недель регулярно устраивают сходки во дворах жилых домов на юго-востоке Москвы . На это пожаловались местные жители, соответствующее видео разместил один из пользователей портала Pikabu.

Как отмечается в посте, десятки таксистов собираются на придомовой парковке у дома номер 60 по Краснодарской улице в районе Люблино. Согласно информации сервиса Google Maps, рядом с этим зданием также располагается кафе «Ашкым».

«Ежедневно, начиная где-то с 9-10 утра, приезжает очень много таксистов, "Яндекс. Такси", и занимают все парковочные места. Вот наша парковка придомовая, наших машин, от нашего дома, практически нет», — рассказала автор ролика.

Она также отметила, что жильцы дома не могут оставлять свои автомобили на парковке, поскольку в этом случае просто не смогут выехать оттуда.

При этом сами водители такси настаивают, что оставили свои машины не на придомовой территории, а на парковке, предназначенной для посетителей кафе. Кроме того, по их словам, они не собираются на Краснодарской улице регулярно.