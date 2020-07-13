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Станция МЦД-2 Курьяново открылась в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 5 3 часа назад
Станция МЦД-2 Курьяново открылась в Москве
Фото: Вечерняя Москва
В столице 13 июля открылась новая станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курско-Рижского направления — Курьяново.
На открытии присутствовали заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, а также заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Жители Печатников и Марьино получили новую станцию наземного метро. Могу сказать, что время в пути до Курского вокзала отсюда составляет 23 минуты. Это почти в пять раз быстрее, чем, если вы поедите на своей машине до центра города, — сказал Максим Ликсутов.
Он уточнил, что местные жители смогут сэкономить свое время, если будут пользоваться новой станцией. Заммэра отметил, что при строительстве специалисты использовали уникальные решения. Внимание акцентировали на удобстве пассажиров, сообщает ТАСС.
Новая станция построена между станциями Москворечье и Перерва. Строительные работы заняли меньше двух лет.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Олег Тони , Андрей Бочкарев , РЖД , ИТАР-ТАСС
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