Станция МЦД-2 Курьяново открылась в Москве 

В столице 13 июля открылась новая станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курско-Рижского направления — Курьяново.

— Жители Печатников и Марьино получили новую станцию наземного метро. Могу сказать, что время в пути до Курского вокзала отсюда составляет 23 минуты. Это почти в пять раз быстрее, чем, если вы поедите на своей машине до центра города, — сказал Максим Ликсутов.

Он уточнил, что местные жители смогут сэкономить свое время, если будут пользоваться новой станцией. Заммэра отметил, что при строительстве специалисты использовали уникальные решения. Внимание акцентировали на удобстве пассажиров, сообщает ТАСС.

Новая станция построена между станциями Москворечье и Перерва. Строительные работы заняли меньше двух лет.