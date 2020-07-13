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Экскурсии по ВДНХ возобновили с 13 июля 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Возобновлены экскурсии по ВДНХ
Фото: РИА Новости
Экскурсии по территории ВДНХ возобновили с 13 июля. В группах будут действовать ограничения по количеству человек, сообщили в понедельник в пресс-службе ВДНХ.
"Мы рады сообщить, что гостям ВДНХ снова доступны экскурсионные услуги. С сегодняшнего дня посетить обзорные экскурсии по территории комплекса можно в составе группы до 10 человек. Временные ограничения по количеству участников также действуют в музейных пространствах Выставки: до 5 человек в одной группе", — говорится в сообщении.
Маршрут обзорной экскурсии проходит по Центральной аллее. За полтора часа группа узнает историю Выставки с даты ее основания до наших дней.
По данным ведомства, с 14 июля также возобновляться экскурсии в музеях и павильонах ВДНХ. Так, например, посетив экспозицию Музея ВДНХ, гости узнают, как на протяжении разных эпох создавалась и работала Главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялось содержание. Записаться на экскурсию можно на сайте учреждения.
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