Мэр Москвы Сергей Собянин на минувшей неделе объявил об очередном этапе снятия ограничений в столице, вызванных коронавирусом. Часть из них начинает действовать с 13 июля.

С понедельника отменяется обязательный масочный режим на улицах. При этом средства защиты все же потребуются в определенных случаях — в общественных местах, в транспорте и магазинах.

С 13 июля снимается ограничение на работу образовательных учреждений. Горожане могут посещать вузы, в том числе для прохождения аттестации или сдачи экзаменов. При этом университеты оставляют за собой право выбирать формат проведения испытаний. Следующий учебный год все так же планируется начать с 1 сентября.

Еще одно отмененное ограничение касается работы секций, кружков и досуговых центров. Они начинают полноценно функционировать, а вместе с тем детские лагеря, развлекательные комплексы и дискотеки. Количество одномоментных посетителей ограничили на отметке в 50% от общей вместимости площадок. Массовые мероприятия на открытом воздухе пока запрещены.

Наконец, полностью сняты коронавирусные ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и некоторых других видов деятельности. Городские власти подчеркивают, что за организациями остается право выбирать, будут ли сотрудники работать из офисов или с удаленного доступа.

Следующий этап отмены ограничений запланирован на 1 августа. Возобновится работа кинотеатров и театров, снова начнутся занятия "Московского долголетия".