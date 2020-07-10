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Музей кино на ВДНХ в столице откроется для посетителей 16 июля 

Москва24 3 часа назад
Музей кино на ВДНХ откроется для посетителей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зрителям представят новый выставочный проект "Музей кино — это диафильмы!", приводит ТАСС заявление представителей музея.
"Проект "Музей кино — это диафильмы!" в течение года будет представлять избранные произведения из коллекции фонда диафильмов Музея кино, в котором хранятся оригиналы макетов более чем к 400 диафильмам", — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что экспозиции там будут менять каждые три месяца.
Первыми двумя диафильма проекта станут сказка Виктора Важдаева "Кто победил?" и "Ходжа Насреддин меняет осла на озеро", история из дилогии Леонида Соловьева "Повесть о Ходже Насреддине".
Музей кино основали в марте 1989 года на базе реорганизованного музейного отдела Всесоюзного бюро пропаганды киноискусства. Открытие обновленного музея кино произошло в 2017 году. Он появился в павильоне №36 на территории Выставки достижений народного хозяйства. Его также закрывали в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
Ранее на ВДНХ нашли историческую вывеску павильона № 8. На фасаде павильона она находилась с момента постройки в 1954 году.
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Новости Москвы , Леонид Соловьев , ИТАР-ТАСС
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