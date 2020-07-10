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Реставрация Дома Наркомфина завершилась в Москве 

РИА Недвижимость и ещё 2 3 часа назад
Завершилась реставрация Дома Наркомфина
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу ознакомился с итогами реставрации памятника архитектуры — Дома Наркомфина на Новинском бульваре столицы.
Мэр отметил, что в Москве за последние годы отреставрировали около 1,5 тысяч памятников, многие из которых "были на грани того, что город их потеряет".
"Сегодня знаковый день для всех знатоков и любителей архитектурного наследия Москвы. Завершена реставрация знаменитого памятника эпохи конструктивизма — Дома Наркомфина. Это был, пожалуй, один из самых тяжелых объектов. Он даже, насколько я знаю, вошел в список 100 мировых объектов культуры, которые находились в списке объектов, которые могут быть утеряны. И это был бы, конечно, позор", — сказал Собянин.
По его словам, работа по реставрации объекта была тщательной и небыстрой, но в результате сделано практически невозможное: отреставрированы не только стены и интерьеры, удалось возродить уникальную жилую среду, в которой новаторские идеи архитекторов 1930-х годов соединены с современными стандартами комфорта. "Получился уникальный и интересный объект, выполненный в соответствии со всеми требованиями. И что важно — все квартиры уже проданы, то есть этот дом-памятник пользуется популярностью", — добавил мэр.
Согласно пресс-материалам, реставрация Дома Наркомфина — хороший пример возрождения исторических зданий, который будет тиражироваться и в других районах Москвы. Например, в ходе реализации программы реновации, которая предусматривает сохранение нескольких сотен жилых домов, имеющих историческую и архитектурную ценность, но находящихся в очень плохом состоянии.
Дом Наркомфина — один из самых ярких памятников эпохи конструктивизма, жилой комплекс, построенный в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. В 1987 году Дом Наркомфина был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.
Проект реставрации разработали в 2015-2016 годах, в качестве главного архитектора проекта был приглашен Алексей Гинзбург — внук Моисея Гинзбурга. Реализация проекта началась в апреле 2017 года. В ходе реставрации были демонтированы поздние надстройки и пристройки, воссоздана объемно-планировочная структура корпусов и историческая цветовая гамма фасадов.
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Новости Москвы , Алексей Гинзбург , Моисей Гинзбург , Сергей Собянин , Игнатий Милинис
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