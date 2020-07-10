Завершилась реставрация Дома Наркомфина

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу ознакомился с итогами реставрации памятника архитектуры — Дома Наркомфина на Новинском бульваре столицы.

Мэр отметил, что в Москве за последние годы отреставрировали около 1,5 тысяч памятников, многие из которых "были на грани того, что город их потеряет".

"Сегодня знаковый день для всех знатоков и любителей архитектурного наследия Москвы. Завершена реставрация знаменитого памятника эпохи конструктивизма — Дома Наркомфина. Это был, пожалуй, один из самых тяжелых объектов. Он даже, насколько я знаю, вошел в список 100 мировых объектов культуры, которые находились в списке объектов, которые могут быть утеряны. И это был бы, конечно, позор", — сказал Собянин.

По его словам, работа по реставрации объекта была тщательной и небыстрой, но в результате сделано практически невозможное: отреставрированы не только стены и интерьеры, удалось возродить уникальную жилую среду, в которой новаторские идеи архитекторов 1930-х годов соединены с современными стандартами комфорта. "Получился уникальный и интересный объект, выполненный в соответствии со всеми требованиями. И что важно — все квартиры уже проданы, то есть этот дом-памятник пользуется популярностью", — добавил мэр.

Согласно пресс-материалам, реставрация Дома Наркомфина — хороший пример возрождения исторических зданий, который будет тиражироваться и в других районах Москвы. Например, в ходе реализации программы реновации, которая предусматривает сохранение нескольких сотен жилых домов, имеющих историческую и архитектурную ценность, но находящихся в очень плохом состоянии.

Дом Наркомфина — один из самых ярких памятников эпохи конструктивизма, жилой комплекс, построенный в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. В 1987 году Дом Наркомфина был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.