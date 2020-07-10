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БКЛ в Москве свяжут шестью пересадками с МЦД-1 и МЦД-2 

Моя Москва.онлайн и ещё 1 5 часов назад
БКЛ в Москве свяжут шестью пересадками с МЦД-1 и МЦД-2
Фото: Моя Москва.онлайн
На БКЛ будет размещена 31 станция.
Шесть станций Большой кольцевой линии метро будут связаны пересадками с МЦД-1 и МЦД-2 в 2022 году, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сегодня БКЛ — главный проект московского метростроения.
На БКЛ будет размещена 31 станция. Кроме пересадок на МЦД, БКЛ позволит сделать 19 пересадок на другие ветки, четыре пересадки на МЦК и 11 — на радиальные линии железных дорог.
Сейчас со станции «Савёловская» БКЛ можно перейти на одноименную остановку МЦД-1. После ввода БКЛ заработают пересадки между станцией «Кунцевская» БКЛ и МЦД-1. Переход будт создан между станциями БКЛ «Марьина Роща», «Рижская», «Текстильщики» и «Печатники».
Бочкарев отметил, что с вводом БКЛ появятся поперечные связи между многими районами Москвы.
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