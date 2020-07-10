Столица лидирует по числу невест в возрасте 55+

Число женщин, решивших заключить брак со спутником в возрасте 55-59 лет, составляет в средним 15 тысяч в год — таковы данные за последние девять лет. Поздний брак наиболее распространен среди жительниц Москвы — в столице за прошлый год невестами стали 1363 женщины указанной возрастной категории. Следом за столицей идет Подмосковье (1084 «возрастные» невесты за 2019-й) и Санкт-Петербург (802 женщины). Реже всего дамы соглашаются на свадьбу в зрелом возрасте в Ненецком автономном округе — 4 человека за год.

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников считает, что женщины выходят замуж после 55 лет, опасаясь одиночества и нуждаясь в поддержке: их рабочие контакты сокращаются или сходят на нет после выхода на пенсию, дети вырастают и занимаются личной жизнью, социальная активность замедляется.

«В 55–59 лет женщины очень редко разводятся, чтобы выйти замуж вновь. В этом возрасте они достаточно консервативны и предпочитают сохранить те отношения, которые у них есть. Обычно на шестом десятке женщины выходят замуж за людей, с которыми уже общались раньше и, возможно, даже хотели заключить союз», — цитирует News.ru эксперта.

Отмечается, что поздние браки заключаются нередко из-за юридических вопросов — например, после долгого фактического брака. И являются более крепкими благодаря жизненному опыту партнеров.

Раннее «Экспресс газета» писала о статистике разводов в России. Чаще всего семьи распадаются после 5-9 лет совместной жизни. Распространенная причина — вступление в брак в раннем возрасте, в 20 с небольшим лет.