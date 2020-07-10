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В ближайшие выходные Москву накроет аномальная жара 

ТК «Звезда» 1 час назад
Столицу накроет аномальная жара
Фото: globallookpress.com
По словам Романа Вильфанда, столбики термометров достигнут отметки +30 градусов, однако этот период будет коротким.
В субботу, 11 июля, Москву вновь ожидает аномальная жара — температуры будут достигать значений на 4-5 градусов выше нормы по сравнению с июньскими показателями, заявил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до +27-29 градусов, по области — до +30», — пояснил метеоролог.
Помимо этого, Вильфанд добавил, что ночи в столичном региона на протяжении трех дней будут по-южному теплыми.
В то же время специалист добавил, что период аномальной жары будет недолгим, так как уже со вторника, 14 июля, температурный фон понизится на 7-8 градусов и начнутся осадки.
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Новости Москвы , Роман Вильфанд
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