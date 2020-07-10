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Ценность особняка Якунчиковой утвердили в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 4 5 часов назад
Ценность особняка Якунчиковой утвердили в столице
Фото: Вечерняя Москва
В Москве специалисты утвердили предмет охраны особняка Якунчиковой в Пречистенском переулке, который обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.
По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, эксперты составили список ценных элементов особняка, который является одним из первых построенных в стиле модерн.
— Его возвели по проекту знаменитого архитектора Валькота в самом начале ХХ века. В предмет охраны вошли все уникальные декоративные элементы, которыми изящно украшен особняк, в том числе майоликовые панно, металлические решетки, лепной декор и ограждение парадной лестницы, — сказал Алексей Емельянов.
Он отметил, что реставрационные работы в здании теперь будут проводиться с учетом предметов охраны. В перечне таких предметов оказались парадный вход с лестницей, световой фонарь, терраса, балконы и лестничная башня-ризалит.
Помимо этого, специалисты отметили вставки из рельефных обливных плиток, решетки, витраж, фризы на карнизах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Новости Москвы , Другое , Алексей Емельянов
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