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Записаться к врачам москвичи смогут через мобильное приложение 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Записаться к врачам можно через мобильное приложение
Фото: News.ru
Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна жителям столицы в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». В ней можно ознакомиться с протоколами осмотров, результатами лабораторных исследований, выписками из стационаров, а также записаться на приём к врачу и настроить уведомления, чтобы не забыть о визите. С гаджета можно также вносить данные в «Дневник здоровья», сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Москвичи могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами КТ, МРТ, флюорографии с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года и с данными прививочной карты ребёнка, — цитирует mos.ru Ракову.
В разделе «Дневник здоровья» также предусмотрена возможность автоматической загрузки с гаджетов данных о пульсе, давлении, температуре тела, уровне кислорода и сахара в крови. Эти данные с согласия пациента могут быть доступны врачу в режиме реального времени. Разработчики утверждают, что вся персональная информация и данные пациента надёжно защищены.
Как писал NEWS.ru, после введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали. Как рассказал председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов, он знает о проблемах с приписками, с этим активно борются. По его словам, через пару лет ситуация изменится, полностью войдут в практику личные кабинеты и приписывать «левые» медицинские услуги станет невозможным. Такие записи являются нарушением, за которое нужно наказывать. Пациенты, которые обнаружили в своей истории приписки, должны жаловаться в страховую компанию, Росздравнадзор и прокуратуру, отметил Морозов.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Дмитрий Морозов , Генпрокуратура РФ , Госдума , Росздравнадзор , Mos.ru
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