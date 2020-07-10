Записаться к врачам можно через мобильное приложение

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна жителям столицы в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». В ней можно ознакомиться с протоколами осмотров, результатами лабораторных исследований, выписками из стационаров, а также записаться на приём к врачу и настроить уведомления, чтобы не забыть о визите. С гаджета можно также вносить данные в «Дневник здоровья», сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова

Москвичи могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами КТ, МРТ, флюорографии с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года и с данными прививочной карты ребёнка, — цитирует mos.ru Ракову.

В разделе «Дневник здоровья» также предусмотрена возможность автоматической загрузки с гаджетов данных о пульсе, давлении, температуре тела, уровне кислорода и сахара в крови. Эти данные с согласия пациента могут быть доступны врачу в режиме реального времени. Разработчики утверждают, что вся персональная информация и данные пациента надёжно защищены.