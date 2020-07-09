28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на 9 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6509 — до 707 301. В общей сложности выздоровели 481 316 человек, зафиксировано 10 843 смерти, связанные с коронавирусом.