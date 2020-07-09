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В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 

Rambler News Service 28 минут назад
28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Фото: ТАСС
В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на 9 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6509 — до 707 301. В общей сложности выздоровели 481 316 человек, зафиксировано 10 843 смерти, связанные с коронавирусом.
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