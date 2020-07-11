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Жителей Подмосковья предупредили о ливне и шквалистом ветре 

Вечерняя Москва и ещё 4 3 часа назад
На Подмосковье надвигается ливень и шквалистый ветер
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Московской области в субботу, 11 июля. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Отмечается, что в Подмосковье ожидается очень сильный дождь, местами ливень, крупный град, гроза, а также шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Непогода может продолжиться до 00:00 воскресенья, 12 июля.
В ведомстве посоветовали воздержаться от поездок и остаться дома. Если же ливень застал на улице, следует укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. В случае если дождь застал врасплох во время движения на авто, стоит перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), прекратить движение и переждать ливень.
При сильном ветре необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, сообщается на официальном сайте МЧС.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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