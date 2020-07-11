На Подмосковье надвигается ливень и шквалистый ветер

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в Московской области в субботу, 11 июля. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Отмечается, что в Подмосковье ожидается очень сильный дождь, местами ливень, крупный град, гроза, а также шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Непогода может продолжиться до 00:00 воскресенья, 12 июля.

В ведомстве посоветовали воздержаться от поездок и остаться дома. Если же ливень застал на улице, следует укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. В случае если дождь застал врасплох во время движения на авто, стоит перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), прекратить движение и переждать ливень.

При сильном ветре необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, сообщается на официальном сайте МЧС.