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Появились подробности эксперимента по снижению цен на проезд в московском метро 

Мослента и ещё 5 32 минуты назад
Появились подробности эксперимента по снижению цен на проезд в московском метро
Фото: Мослента
Эксперимент по снижению стоимости проезда в московском метро на Таганско-Краснопресненской линии вне часа пик продлится 8-10 месяцев. Об этом говорится в заявлении главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, доступном на сайте ведомства.
По его словам, плату за проезд планируется снизить в сентябре на одной линии во внепиковый период утром. Размер скидки составит от 30 до 50 процентов. Целью эксперимента будет перераспределение нагрузки на городскую транспортную систему.
Дептранс рассчитывает, что часть работодателей изменит график для сотрудников, чтобы вместо привычных 08:00-10:00 рабочий день начинался в более широком интервале — с шести утра до полудня.
«Если результат позволит перераспределить нагрузку, подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов», — пишет Ликсутов.
О намерении властей Москвы провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро стало известно в середине июня. В пресс-службе столичного департамента транспорта заявили, что главная миссия пилотного проекта — перераспределение нагрузки на городскую транспортную систему, чтобы москвичи смогли комфортно пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы
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