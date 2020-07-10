Сайт знакомств с собаками появился в столице

Сайт знакомств с собаками запустили в поддержку московского приюта, передает телеканал Москва 24.

Авторы проекта опубликовали на сайте девять анкет от лица животных. Каждая анкета сопровождается видео, в котором собака рассказывает о себе и своих увлечениях.

В прошлом году в Великобритании для коров создали мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder. Через приложение фермеры могут оценить внешние данные претендентов и их генетические показатели.