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Сайт знакомств с собаками появился в Москве 

Москва24 и ещё 2 3 часа назад
Сайт знакомств с собаками появился в столице
Фото: Москва24
Сайт знакомств с собаками запустили в поддержку московского приюта, передает телеканал Москва 24.
Авторы проекта опубликовали на сайте девять анкет от лица животных. Каждая анкета сопровождается видео, в котором собака рассказывает о себе и своих увлечениях.
Их озвучили Иван Дорн, Манижа, Варвара Шмыкова, Сергей Мезенцев, Данила Поперечный, блогер Дима Сыендук, Ольга Шелест и другие знаменитости.
В прошлом году в Великобритании для коров создали мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder. Через приложение фермеры могут оценить внешние данные претендентов и их генетические показатели.
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Новости Москвы , Ольга Шелест , Сергей Мезенцев , Варвара Шмыкова , Иван Дорн , Данила Поперечный
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