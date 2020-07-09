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В Москве начались массовые посадки 

Мослента и ещё 2 1 час назад
В Москве начались массовые посадки
Фото: РИА Новости
В Москве начали производить массовые посадки растений. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает издание столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В ведомстве рассказали, что столичный метрополитен начал реализовывать экспериментальный проект по повышению комфорта в вестибюлях станций Московского центрального кольца (МЦК).
По этой причине на «Кутузовской» разместили первое фитопанно из живого мха. Отмечается, что его высадили в форме аббревиатуры МЦК. Уход за этим растением минимальный, сказали в дептрансе. «Его не надо поливать и он не зависит от температуры и освещения, а главное — экологичный и натуральный», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, если москвичам и пассажирам метро понравится подобное новшество, то позже на нескольких станциях МЦК также появятся похожие фитопанно.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 июля в столице будут отменены все оставшиеся ограничительные меры, введенные из-за борьбы с коронавирусом. Уточняется, что пока сохранится запрет на массовые мероприятия. Между тем откроются детские лагеря и развлекательные центры. Образовательные учреждения возобновят деятельность в очном режиме.
7 июля сообщалось, что сотрудники метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) будут раздавать пассажирам бутылки с водой при температуре свыше 28 градусов. Между тем москвичей призвали внимательно относиться к своему здоровью и беречь себя.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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