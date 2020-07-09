В Гольяново открыли новое общественное пространство 

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Новое пешеходное общественное пространство с архитектурными формами открыли в столичном районе Гольяново. Об этом сообщается на портале Мэра Москвы.

«В столице появилось первое пешеходное общественное пространство с 24 архитектурными формами в виде рабочих кабинетов. Оно находится на Амурской улице, образовано двумя бульварами (по 225 метров каждый)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории уже появилась детская площадка с канатной дорогой, батутами и качелями, разработанная с учетом рекомендаций психологов по созданию развивающей среды.