Собянин сделал заявление о масочном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 июля будет отменено требование носить защитные маски на улицах столицы. Об этом сообщается на сайте главы города.

«При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен», — сказано в сообщении.

Мэр подчеркнул, что требование о масках и перчатках в общественном транспорте, больницах, магазинах и других общественных местах остается обязательным. Требование о социальной дистанции также не отменено.