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Собянин объявил об отмене обязательного масочного режима 

Мария Иванова 50 минут назад
Собянин сделал заявление о масочном режиме
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 июля будет отменено требование носить защитные маски на улицах столицы. Об этом сообщается на сайте главы города.
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«При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен», — сказано в сообщении.
Мэр подчеркнул, что требование о масках и перчатках в общественном транспорте, больницах, магазинах и других общественных местах остается обязательным. Требование о социальной дистанции также не отменено.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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