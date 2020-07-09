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В Москве выявили 568 новых случаев COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В Москве выявили 568 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Наибольшее число случаев COVID-19 в России за сутки зафиксировано в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276, сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва — 568, Санкт-Петербург — 292, Свердловская область — 276", — говорится в сообщении.
Также за сутки 265 случаев зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 243 — в Иркутской области, 224 — в Нижегородской области.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области — пять, Севастополе — три, Чукотском автономном округе — один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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