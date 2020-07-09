В Москве выявили 568 новых случаев COVID-19 

Все новости на карте

"Распределение по субъектам: Москва — 568, Санкт-Петербург — 292, Свердловская область — 276", — говорится в сообщении.

Также за сутки 265 случаев зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 243 — в Иркутской области, 224 — в Нижегородской области.

Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области — пять, Севастополе — три, Чукотском автономном округе — один.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.