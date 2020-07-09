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На юго‑востоке Москвы построят новый офисный центр 

РИАМО и ещё 6 1 час назад
На юго‑востоке Москвы построят новый офисный центр
Фото: РИА Новости
Новый офисный центр появится на юго-востоке Москвы в рамках транспортно-пересадочного узла «Рязанская», реализация проекта будет способствовать образованию многофункциональных пространств и развитию общественно-транспортных центров для обслуживания населения города и гостей столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Участок предоставлен ЗАО «ТПУ „Рязанская“ сроком на 6 лет для строительства офисного центра с паркингом суммарной поэтажной площадью около 58 350 квадратных метров», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.
Сейчас на земельном участке нет застройки. Офисный центр с паркингом будут возводить в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
Предполагается, что реализация проекта будет способствовать образованию многофункциональных пространств и развитию общественно-транспортных центров для обслуживания населения города и гостей столицы.
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Новости Москвы , Анастасия Пятова
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