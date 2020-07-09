В Москве от коронавируса вылечились еще 1 173 человека 

Об этом сообщает столичный штаб по коронавирусу в Telegram.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 173 пациента", — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что всего в столице вылечились 162 086 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.