В Москве от коронавируса вылечились еще 1 173 человека 

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Об этом сообщает столичный штаб по коронавирусу в Telegram.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 173 пациента", — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что всего в столице вылечились 162 086 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.