Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 173 человека 

Газета.Ru 2 часа назад
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 173 человека
Фото: ТАСС
Об этом сообщает столичный штаб по коронавирусу в Telegram.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 173 пациента", — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что всего в столице вылечились 162 086 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Газета.Ru: последние новости
В Москве от COVID-19 скончались еще 32 пациента В Москве от COVID-19 скончались еще 32 пациента Врачи вылечили от COVID-19 более 157 тысяч пациентов в Москве Врачи вылечили от COVID-19 более 157 тысяч пациентов в Москве Москвичи смогут отдохнуть несколько дней от жары Москвичи смогут отдохнуть несколько дней от жары
Новости Москвы , Анастасия Ракова , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возлюбленный Арнтгольц рассказал о предстоящей свадьбе
Возлюбленный Арнтгольц рассказал о предстоящей свадьбе
«Простила ли я?»: Самойлова об отношениях с Джиганом
«Простила ли я?»: Самойлова об отношениях с Джиганом
«Глас вопиющего в пустыне»: Шукшина поддержала Сергия
«Глас вопиющего в пустыне»: Шукшина поддержала Сергия
Как прошло голосование по поправкам в Конституцию
Как прошло голосование по поправкам в Конституцию
Видео
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение