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В лесах Подмосковья появились осенние грибы 

Вести Подмосковья 1 час назад
В лесах Подмосковья появились осенние грибы
Фото: Открытые источники
В регионе установилась теплая и влажная погода, что не только способствовало росту сезонных грибов, но и привело к масштабному появлению традиционно осенних разновидностей. Об этом сообщает РИАМО.
Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский подчеркнул, что в лесах Подмосковья уже активно собирают практически все осенние грибы, в том числе белые, лисички, подосиновики и подберезовики. Отсутствуют лишь осенние опята.
Дать прогноз, сколько еще «продержатся» осенние грибы в июле пока невозможно. Это будет зависеть от погодных условий. Но Вишневский заверил, что появление осенних грибов сейчас никак не скажется на их обычном росте в лесах осенью.
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