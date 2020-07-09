В лесах Подмосковья появились осенние грибы 

В регионе установилась теплая и влажная погода, что не только способствовало росту сезонных грибов, но и привело к масштабному появлению традиционно осенних разновидностей. Об этом сообщает РИАМО.

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский подчеркнул, что в лесах Подмосковья уже активно собирают практически все осенние грибы, в том числе белые, лисички, подосиновики и подберезовики. Отсутствуют лишь осенние опята.

Дать прогноз, сколько еще «продержатся» осенние грибы в июле пока невозможно. Это будет зависеть от погодных условий. Но Вишневский заверил, что появление осенних грибов сейчас никак не скажется на их обычном росте в лесах осенью.