Москвичам рассказали об эпидемиологических требованиях 

Все новости на карте

В местах, которые уже принимают людей, эпидемиологические требования стали еще строже, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Новые санитарные требования и стандарты качества предоставления услуг установлены в музеях, кафе, ресторанах, гостиницах и на летних верандах.

Так, каждые два-четыре часа сотрудникам необходимо проводить дезинфекцию дверных ручек, столов и выключателей, а влажную уборку — каждый день.

О мерах безопасности необходимо помнить и горожанам: посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться масками и перчатками.