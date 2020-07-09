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Москвичам рассказали об эпидемиологических требованиях 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Москвичам рассказали об эпидемиологических требованиях
Фото: Моя Москва.онлайн
В местах, которые уже принимают людей, эпидемиологические требования стали еще строже, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Новые санитарные требования и стандарты качества предоставления услуг установлены в музеях, кафе, ресторанах, гостиницах и на летних верандах.
Так, каждые два-четыре часа сотрудникам необходимо проводить дезинфекцию дверных ручек, столов и выключателей, а влажную уборку — каждый день.
О мерах безопасности необходимо помнить и горожанам: посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а также пользоваться масками и перчатками.
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