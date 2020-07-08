Название 5 остановок изменится в столице

Москве с 11 июля будет переименовано пять остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 11 июля получают новое название остановки: «Профессиональный лицей №329» для автобусов №648, 651 и троллейбуса №85 по Севастопольскому проспекту в обоих направлениях — «Севастопольский проспект, 54»; «Департамент труда и занятости» для автобусов №631, 652, 687 по ул. Исаковского в обоих направлениях — «Улица Исаковского, 2»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут переименованы остановки «Остаповский проезд» для автобуса т38 по Остаповскому проезду при следовании от ул. Люблинская — «Остаповский проезд, 9»; «Аптека» для автобусов т63, №279, н7 по Рязанскому проспекту в обоих направлениях — «Почта»; «Фабрика „Химчистка“ для автобусов №30, 646 по ул. Полбина в обоих направлениях — „Детская поликлиника“.