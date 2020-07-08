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Возобновлены проверки газового оборудования в Москве 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Возобновлены проверки газового оборудования
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 8 июля, «Вечерняя Москва» вместе с сотрудниками газовой службы города побывала на плановом техническом обслуживании газового оборудования в жилом доме.
3 июля Мосгаз возобновил работы по плановому техническому обслуживанию газового оборудования в жилых домах, приостановленные в связи с пандемией коронавируса.
— Целый квартал мы не проводили техническое обслуживание. Теперь мы скорректировали график. За третий и четвертый кварталы мы должны все наверстать, — отметила заместитель главного инженера АО «Мосгаз» Татьяна Киселева.
При этом она подчеркнула, что сервисная служба работала и в период ограничений, заявки отрабатывались.
— В ходе планового технического обслуживания проверяют помещение, где установлены газовые приборы, проверяют приборы и газопровод на утечку газа, — рассказала Киселева.
График проверки размещен на официальном сайте Мосгаза. Проводится оно абсолютно бесплатно. Если газовщики требуют за него деньги — это мошенники.
Слесарь Мосгаза Михаил Булычев, проводя работы в одной из квартир жилого дома на Сиреневом бульваре, рассказывает, что серьезные неполадки в ходе проверки обнаруживаются достаточно редко. Сегодня Михаилу предстоит провести обслуживание оборудования в двух домах.
— Я проверил работоспособность газовых приборов, все резьбовые и сварные соединения на утечку, проверил правильность подключения газового прибора — плиты с газ-контролем, — рассказывает слесарь.
Жильцы знали о предстоящей проверке и сразу пустили сотрудника Мосгаза в квартиру, что, по его словам, бывает не всегда. Порой в назначенное время хозяева квартиры находятся на работе, приходится их «вылавливать», переносить время проверки. Чтобы наверстать упущенный квартал, слесарям иногда приходится работать по вечерам и в выходные.
В столичных многоквартирных домах сегодня устанавливается надежное оборудование. К примеру, кран с тремя степенями защиты, который сам перекроет подачу газа в случае утечки. Гибкая подводка с ПВХ-покрытием не пробивается блуждающими токами, срок ее эксплуатации — 15 лет.
В Москве газифицировано порядка 20 тысяч многоквартирных и 4 тысячи частных домов. За сутки в Мосгаз в среднем поступает 100–120 заявок от жителей, почувствовавших запах газа.
— Почти все эти заявки ложные. Но хорошо, что люди звонят. Лучше мы лишний раз приедем, — отметила Татьяна Киселева.
Сам газ не обладает запахом, но в него специально добавляют сильно пахнущее вещество. Однако зачастую люди путают запах бытового газа, к примеру, с запахом выхлопных газов, попадающих в квартиру через форточку. Тем не менее, если появилось подозрение на утечку, нужно сразу перекрыть газ, проветрить помещение, выключить электроприборы и позвонить по номеру 104.

КСТАТИ

Всех специалистов, задействованных в проведении проверок газового оборудования в жилых домах, обязали неукоснительно соблюдать меры личной безопасности. Они обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Нередки случаи мошенничества, поэтому при возникновении сомнений нужно звонить в Мосгаз и проверять информацию, действительно ли в доме запланирована проверка газового оборудования или нет.
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Новости Москвы , Татьяна Киселева
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