Энтомолог оценил сообщения о появлении оводов в Москве

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«Во-первых, важно понимать, что слепни и оводы — это совершенно разные насекомые. Слепни кусают человека и питаются его кровью, а оводы человека не кусают. Но в основном, и те, и другие водятся на востоке, юго-востоке страны», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в центральной части России, особенно в столице, такие насекомые не достигают больших скоплений.

Как отметил Марьинский, слепни не являются переносчиками, поэтому специальной обработки место укуса не требует, если у человека нет гиперчувствительности.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с клещами.