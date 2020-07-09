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Энтомолог оценил сообщения о появлении оводов и слепней в Москве 

RT на русском и ещё 4 57 минут назад
Энтомолог оценил сообщения о появлении оводов в Москве
Фото: Reuters
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ им. М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский прокомментировал сообщения о появлении оводов и слепней в Москве во второй половине июля.
«Во-первых, важно понимать, что слепни и оводы — это совершенно разные насекомые. Слепни кусают человека и питаются его кровью, а оводы человека не кусают. Но в основном, и те, и другие водятся на востоке, юго-востоке страны», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, в центральной части России, особенно в столице, такие насекомые не достигают больших скоплений.
Как отметил Марьинский, слепни не являются переносчиками, поэтому специальной обработки место укуса не требует, если у человека нет гиперчувствительности.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с клещами.
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