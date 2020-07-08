Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин надеется, что школы Москвы 1 сентября вернутся к очному обучению 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Собянин выразил надежду на начало очного обучения с 1 сентября
Фото: сайт мэра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ученики пойдут в столичные школы 1 сентября и эпидемическая ситуация в городе это позволит.
"Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования. И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции — 1 сентября", — сказал Собянин, выступая в среду на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
Мэр подчеркнул, что в системе образования надо продолжать развивать электронные сервисы и технологии. "Тем не менее, мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование. Я считаю, что мы должны как можно раньше вернуться к нормальной жизни, к нормальной системе обучения", — указал он.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
ТАСС: последние новости
Кинотеатры в Москве возобновят работу с 1 августа Кинотеатры в Москве возобновят работу с 1 августа Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 2 066 Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 2 066 В Москве благоустроят пешеходные маршруты возле четырех станций метро до конца года В Москве благоустроят пешеходные маршруты возле четырех станций метро до конца года
Комментарии
Новости Москвы , Образование , Сергей Собянин , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
00:30
Подвергший опасности журналистов президент Бразилии попал на видео
В мире Политика
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
00:37
Масштабные пожары в Луганской области попали на видео
Происшествия В мире
Матвиенко назвала условие открытия границ
01:11
Матвиенко назвала условие открытия границ
Политика
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
00:24
Опубликовано видео работы зенитно-ракетных комплексов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение