Собянин выразил надежду на начало очного обучения с 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ученики пойдут в столичные школы 1 сентября и эпидемическая ситуация в городе это позволит.

"Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования. И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции — 1 сентября", — сказал Собянин, выступая в среду на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Мэр подчеркнул, что в системе образования надо продолжать развивать электронные сервисы и технологии. "Тем не менее, мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование. Я считаю, что мы должны как можно раньше вернуться к нормальной жизни, к нормальной системе обучения", — указал он.