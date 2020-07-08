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Собянин назвал дату начала учебного года в Москве 

Алиса Селезнёва и ещё 1 20 минут назад
Собянин сделал заявление по началу учебного года
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в столице позволит начать учебный год с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования. И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно», — подчеркнул столичный градоначальник.
Собянин также отметил, что необходимо развивать электронные сервисы и технологии, однако очное обучение они не заменят.
«Мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование», — заявил мэр, отметив, что необходимо «как можно раньше вернуться к нормальной системе обучения».
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 562, до 700 792 человек. За все время наблюдения от COVID-19 в России вылечились 472 511 пациентов, 10 667 человек скончались.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Минобрнауки
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