В центре города заметили робота-курьера от «Яндекса»

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«Яндекс. Ровер» предназначен для доставки посылок и документов. Он сам строит маршрут, распознает препятствия и людей. Каковы перспективы использования таких роботов в Москве

Шестиколесный аппарат в черном, белом и красном цветах ездил вечером 7 июля возле подземного перехода на Малой Дмитровке.

Это робот-курьер «Яндекс. Ровер». Он предназначен для доставки разных грузов и корреспонденции. С ноября его тестировали в офисе «Яндекса» , а с конца апреля он развозил документы и посылки между офисами в центре «Сколково».

«Яндекс. Ровер» — беспилотный аппарат. Он способен распознавать людей, животных и предметы. Робот их объезжает, перемещается со скоростью человека и ездит только по тротуарам, хорошо ориентируется и днем, и ночью.

Роботы-курьеры уже работают за границей, но в Москве их существование будет затруднено, считает аналитик рынка робототехники Антон Бураков.

Антон Бураков, аналитик рынка робототехники

«У американской почтовой службы FedEx есть такие роботы и целый город в Аризоне, где они уже ездят, и у китайцев тоже, и они даже продаются. Назначение у всех стандартное, они двух— или четырехколесные, защищенный, вандалоустойчивый кейс, который перевозит еду, продукты, товары, игрушки, почту, посылки, письма и открывается либо по штрих-коду, либо с помощью мобильного приложения. Он может обходить препятствия, некоторые модификации различают людей, понимают, приехал он к заказчику или нет. Перспективы использования такого робота в Москве пока сомнительны, потому что, во-первых, в Москве нет хороших дорог для малых колесных средств. Второе — вандализм и диковинность, это почти одно и то же. Вандализм — это просто какие-нибудь хулиганы или пьяные будут его толкать, и диковинность — людям будет интересно с этим роботом сфотографироваться, потрогать его, может быть, остановить, сесть на него. И третье — наша погода. Напримре, вы помните, недавно был потоп».

Предполагается, что в будущем роботов-курьеров от «Яндекса» будут использовать на территории больших складов и торговых центров.