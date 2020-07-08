Названа дата открытия кинотеатров

Кинотеатры Москвы могут открыться с 1 августа, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет, так как посещаемость прогнозируется на уровне 20%. Об этом РИА Новости заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой

«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость в 20%», — пояснил он.

По словам Толстого, сейчас решается вопрос о том, как привлечь зрителей в кинотеатры. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать большую, комплексную систему мер, которая учтет все нюансы.