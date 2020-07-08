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Названа дата открытия кинотеатров в Москве 

Алиса Селезнёва и ещё 10 54 минуты назад
Названа дата открытия кинотеатров
Фото: Москва24
Кинотеатры Москвы могут открыться с 1 августа, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет, так как посещаемость прогнозируется на уровне 20%. Об этом РИА Новости заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.
«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость в 20%», — пояснил он.
По словам Толстого, сейчас решается вопрос о том, как привлечь зрителей в кинотеатры. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать большую, комплексную систему мер, которая учтет все нюансы.
«Рамблер» писал, что кинотеатры в России были закрыты из-за пандемии COVID-19. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что они могут начать работу с 15 июля и будет предусмотрена особая рассадка зрителей, чтобы обеспечить соблюдение мер противовирусной безопасности.
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Комментарии
Новости Москвы , Дмитрий Чернышенко , Владимир Толстой , РИА Новости
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