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Сергей Собянин осмотрел новый детсад на Волоколамском шоссе 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Мэр осмотрел новый детсад на Волоколамском шоссе
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад, построенный на Волоколамском шоссе.
По словам главы города, это учреждение было построено в рамках инвестиционного проекта. Рядом с детсадом есть большое количество спортивных объектов, в частности стадион «Спартак».
— Рядом строятся большой офисный центр «Ростеха», так что для многих это будет еще и местом труда, и объекты соцкультбыта. В следующем году, надеюсь, что будет запущена школа (строящаяся школа № 727 — прим. «ВМ»). Сейчас разговаривали с держателями инвестиционного проекта, чтобы запустили к 1 сентября. Будем надеяться, что справятся с этой задачей, — сказал Сергей Собянин.
Он отметил, что обучение в школе, в состав которой войдет детсад, будет бесплатным, несмотря на то, что строительство идет за счет частных инвесторов. Посещение дошкольного учреждения будет оплачиваться по действующим городским тарифам, добавил мэр.
В пресс-службе мэрии уточняется что детский сад могут открыть уже в сентябре этого года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Ростех , АГН "Москва"
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