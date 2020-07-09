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Жилой дом по реновации построят на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 5 58 минут назад
Жилой дом по реновации построят на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru
В Капотне планируют построить многоквартирный жилой дом из трех корпусов по программе реновации. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Отмечается, что дом расположится по адресу: 1-й квартал Капотни, владение 8. Общая площадь объекта составит свыше 40,5 тысячи квадратных метров. Высота корпусов составит от семи до 12 этажей. Всего в жилом доме будет 320 квартир.
Леонов добавил, что в квартирах будет выполнен ремонт комфорткласса. На полу уложат ламинат и керамогранит. Стены комнат, прихожей, коридора будут оклеены обоями на флизелиновой основе.
Кроме того, на придомовой территории обустроят тротуары и пешеходные зоны. Около жилого дома расположатся детские и спортивные площадки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Валерий Леонов
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