На Варшавском шоссе появится технопарк

Все новости на карте

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первого этапа технопарка с многофункциональным научно-производственным комплексом на Варшавском шоссе, разрешение оформлено до 22 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

«Выдано разрешение на строительство первого этапа технопарка с многофункциональным научно-производственным комплексом на юге Москвы. Разрешение оформлено со сроком действия до 22 мая 2022 года», — приводят в пресс-службе слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Отмечается, что объект возведут на Варшавском шоссе, д. 36 (ЮАО, Нагорный) за счет инвестора.

«Комплекс будет состоять из четырех корпусов и вспомогательных строений для реализации проекта по созданию бизнес-производственного центра «Технопарка». Первый этап включает строительство 20-этажного корпуса А общей площадью свыше 60 тыс. кв. м. Здание сложной конфигурации своей низкой частью разместится вдоль Варшавского шоссе. С первого по 12 этаж здание спроектировано в едином объеме, с 13 этажа — разветвляется на две башни. В бизнес-центре разместятся офисные помещения, на первом этаже оборудуют кафе и зоны отдыха. В двухэтажной подземной части создадут паркинг на 389 машиномест», — говорится в сообщении.

Поясняется, что на первом этапе также построят въезды на территорию, собственную котельную и трансформаторную подстанцию. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, устроят пешеходные дорожки, площадки для отдыха, установят скамейки и урны, создадут гостевую парковку, автомойки.