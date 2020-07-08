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Технопарк с научно-производственным комплексом планируют построить на Варшавском шоссе до июня 2022 года 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
На Варшавском шоссе появится технопарк
Фото: РИА Новости
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первого этапа технопарка с многофункциональным научно-производственным комплексом на Варшавском шоссе, разрешение оформлено до 22 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
«Выдано разрешение на строительство первого этапа технопарка с многофункциональным научно-производственным комплексом на юге Москвы. Разрешение оформлено со сроком действия до 22 мая 2022 года», — приводят в пресс-службе слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
Отмечается, что объект возведут на Варшавском шоссе, д. 36 (ЮАО, Нагорный) за счет инвестора.
«Комплекс будет состоять из четырех корпусов и вспомогательных строений для реализации проекта по созданию бизнес-производственного центра «Технопарка». Первый этап включает строительство 20-этажного корпуса А общей площадью свыше 60 тыс. кв. м. Здание сложной конфигурации своей низкой частью разместится вдоль Варшавского шоссе. С первого по 12 этаж здание спроектировано в едином объеме, с 13 этажа — разветвляется на две башни. В бизнес-центре разместятся офисные помещения, на первом этаже оборудуют кафе и зоны отдыха. В двухэтажной подземной части создадут паркинг на 389 машиномест», — говорится в сообщении.
Поясняется, что на первом этапе также построят въезды на территорию, собственную котельную и трансформаторную подстанцию. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, устроят пешеходные дорожки, площадки для отдыха, установят скамейки и урны, создадут гостевую парковку, автомойки.
«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. На строительстве научно-производственного комплекса на Варшавском шоссе проверками будут охвачены все этапы строительства. С участием специалистов Центра экспертиз («ЦЭИИС») проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», — отметил Олег Антосенко.
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Новости Москвы , Олег Антосенко , Сергей Собянин
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