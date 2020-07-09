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В Москве растет суточная летальность пациентов с COVID-19 

Артём Кульша и ещё 32 38 минут назад
Суточная летальность пациентов с COVID в Москве растет
Фото: ТАСС
32 человека, которые сдали положительный тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, скончались в Москве за сутки. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Москвы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
5 июля, как сообщал «Рамблер», в оперативном штабе рассказали о кончине 22 человек с положительным результатом теста на COVID-19 и подтвержденной пневмонией, 6 июля — о смерти 24 пациентов, а 7 июля — 28-и. Вчера там сообщили о кончине 32 человек. Таким образом, суточная летальность среди пациентов с коронавирусной инфекцией в столице растет в течение уже четырех дней.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция. — Прим. ред.), оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — призвали в штабе.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 12 миллионов человек. В России число заболевших превысило 700,7 тысячи человек, в Москве — 226,7 тысячи человек.
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Новости Москвы , Эпидемия
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