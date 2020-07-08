В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха

Работы планируется завершить к 1 сентября.
По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, зона отдыха будет рассчитана на 200 человек.
Стоит отметить, что здесь разместят три бассейна с подогревом и организуют отдельную часть для детей.
На данный момент специалисты уже завершили работу по устройству свайного поля и ведут установку фундаментной плиты, уточнил Бирюков.
Напомним, что в парке Северного речного вокзала проводятся реконструкция двух фонтанов и установка нового, а также восстановление памятников, ограждений, павильонов и декоративных скульптур.
Работы планируется завершить к 1 сентября, подчеркнул заммэра.