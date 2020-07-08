В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха

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Работы планируется завершить к 1 сентября.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, зона отдыха будет рассчитана на 200 человек.

Стоит отметить, что здесь разместят три бассейна с подогревом и организуют отдельную часть для детей.

На данный момент специалисты уже завершили работу по устройству свайного поля и ведут установку фундаментной плиты, уточнил Бирюков.

Напомним, что в парке Северного речного вокзала проводятся реконструкция двух фонтанов и установка нового, а также восстановление памятников, ограждений, павильонов и декоративных скульптур.

Работы планируется завершить к 1 сентября, подчеркнул заммэра.