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Детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке 

Москва24 и ещё 9 2 часа назад
Детеныши чакоанской мары родились в зоопарке
Фото: РИА Новости
Детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке, сообщает РИА Новости.
На свет они появились 16 июня, и как подчеркнули в зоосаде, все прошло хорошо — мать тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать.
Посмотреть на них можно в Доме птиц, где они живут в смешанной экспозиции вместе с бриллиантовыми горлицами и виргинской куропаткой.
Детеныши карликовой мары появляются на свет развитыми — с открытыми глазами и покрытые шерстью. Они сразу могут ходить, а через несколько часов бегать.
Родители детенышей шесть лет назад приехали в Московский зоопарк из Праги. С тех пор они живут вместе в закрытом от посетителей помещении, потому что для размножения им нужны тишина и покой.
Пара Московского зоопарка размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу, в этом году прибавилось еще два.
Ранее в Московском зоопарке сообщили, что панды Жуи и Диндин набрали по 20 килограммов массы за год. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин — около 80.
Прошлым летом Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию жизни больших панд. Мишек на временное содержание российской столице передал Китай.
Панды Диндин и Жуи живут в разных вольерах. Их встреча может произойти только через два года. Московский зоопарк открылся для посетителей с 16 июня. Пускают на территорию только на основе электронных билетов, приобрести которые необходимо заранее на официальном сайте парка.
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