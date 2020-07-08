В каких парках можно покататься на скейт-площадках 

Современные и удобные скейт-площадки оборудованы в Парке Горького, парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Садовники» и других. Всего для москвичей и гостей столицы доступно 14 бесплатных площадок для катания.

Покататься на скейтах, роликах, BMX (разновидность велосипеда) и самокатах москвичи могут в 14 парках столичного Департамента культуры. Современные и удобные скейт-площадки оборудованы в Парке Горького, парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Садовники» и других. Все площадки освещаются в темное время суток, поэтому в большинстве случаев кататься там можно круглосуточно.

Для новичков и профессионалов

Одна из самых популярных у москвичей скейт-площадок находится в парке «Садовники» (у северного входа). Она построена полностью из бетона и подходит как для начинающих роллеров, райдеров и скейтеров, так и для профессиональных спортсменов. На площадке установлены фигуры разной высоты и сложности. Это боул, грани, радиусы, лестница и другие. Кататься здесь можно в любое время, так как предусмотрено освещение.

В Парке Горького можно круглосуточно пользоваться скейт-парком, расположенным между музеем современного искусства «Гараж» и пространством для занятий спортом. Бетонное покрытие площадки идеально подходит для катания на досках и велосипедах (BMX). При ее создании архитекторы вдохновлялись известным берлинским скейт-парком D. I. Y. Dog Shit. Там нет граней и наклонных перил, а грамотное расположение радиусов позволяет кататься без прыжков и потери скорости.

Кататься в любую погоду

Скейт-парк в «Сокольниках» привлекает многих москвичей тем, что тренироваться здесь можно даже в дождливую погоду. Площадка разделена на две зоны. Первая из них, с фигурами из фанеры, находится под гигантским навесом, вторая, оборудованная бетонными конструкциями для прыжков, — под открытым небом. Обе зоны подходят для катания на скейтах, роликах, велосипедах (BMX) и самокатах. Найти площадку можно слева от здания администрации парка «Сокольники», время работы — с 09:00 до 23:00.

Один из самых больших и функциональных спотов расположен в Перовском парке около памятника участникам московского Декабрьского вооруженного восстания 1905 года. Во время его строительства были бережно сохранены все деревья, которые дают хорошую тень и прохладу даже в самые жаркие дни. Кататься на круглосуточно открытой площадке комфортно как новичкам, так и спортсменам. Территория разделена на зоны, которые отличаются размерами фигур (чем меньше фигура, тем легче выполнять трюки). Также парк оборудован пулом, боулом и многоуровневой плазой. Рядом с площадкой расположены автомат с едой и зона с лавочками, где можно отдохнуть и перекусить.

Освоить трюки и прыжки

Особенность площадки в парке «Красная Пресня» в том, что она построена в формате плазы — все конструкции естественным образом вписываются в природный ландшафт. Некоторые фигуры с абсолютной точностью имитируют уличные скейтерские препятствия. Спортсменов ждут шесть трамплинов, разгонки, мини-рампы, бэнк и другие фигуры для выполнения прыжков и трюков. Кататься на роликах, скейтбордах, велосипедах (BMX) и самокатах в парке можно круглосуточно. Площадка находится рядом с пунктом проката и футбольным полем.

В Лианозовском парке скейт-площадка оборудована возле главного входа в зону отдыха (со стороны Череповецкой улицы). Расположение стрит-фигур позволяет спортсменам непрерывно выполнять трюки. Там установили двухуровневый боул, бетонные мини-рампы, парные стрит-плазы на дальних рубежах и другие фигуры и конструкции для выполнения всевозможных прыжков и трюков. Кататься на площадке можно на скейтбордах, велосипедах (BMX) и самокатах ежедневно с 07:00 до 23:00.

Парки, в которых открыты скейт-площадки:

— Парк Горького, режим работы — круглосуточно;

— парк «Сокольники», режим работы — с 09:00 до 23:00;

— парк «Красная Пресня», режим работы — круглосуточно;

— парк «Садовники», режим работы — круглосуточно;

— парк «Ходынское поле», режим работы — с 09:00 до 22:00;

— парк 50-летия Октября, режим работы — круглосуточно;

— Перовский парк, режим работы — круглосуточно;

— Лианозовский парк, режим работы — с 07:00 до 23:00;

— парк «Кузьминки», режим работы — круглосуточно;

— ландшафтный парк «Митино», режим работы — круглосуточно;

— сквер по Олонецкому проезду, режим работы — круглосуточно;

— усадьба Алтуфьево, режим работы — с 08:00 до 23:00;

— зона отдыха «Борисовские пруды», режим работы — круглосуточно;

— озелененная территория между Шипиловским проездом и Каширским шоссе, режим работы — круглосуточно.

В столице смягчили ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. Так, с 1 июня городские парки, подведомственные Департаменту культуры, открылись для прогулок. С 16 июня в зонах отдыха стали доступны для посетителей летние веранды. Также свою работу возобновили нестационарные торговые объекты, где можно купить мороженое и прохладительные напитки. 23 июня начал работать прокат спортивного инвентаря, а с 1 июля в 20 зонах отдыха все желающие могут посетить бесплатные занятия проекта «Йога в парках».