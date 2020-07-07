8 баллов достигли пробки в Москве

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла восьми из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне сильного и продолжительного дождя.

По данным на 18:17, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Золоторожской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, Волоколамском шоссе и шоссе Этузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

Ранее в Москве было объявлено штормовое предупреждение: ожидаются гроза, сильный ветер, местами град. Жителям столицы рекомендуется быть осторожными, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.