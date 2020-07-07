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Пробки в Москве достигли восьми баллов в условиях непогоды 

ТАСС 1 час назад
8 баллов достигли пробки в Москве
Фото: РИА Новости
Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла восьми из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне сильного и продолжительного дождя.
По данным на 18:17, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.
Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Золоторожской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, Волоколамском шоссе и шоссе Этузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.
Ранее в Москве было объявлено штормовое предупреждение: ожидаются гроза, сильный ветер, местами град. Жителям столицы рекомендуется быть осторожными, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.
"Осторожнее на дорогах! Плохая видимость и мокрый асфальт часто становятся причиной ДТП. Из-за этого могут возникнуть заторы. Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время", — сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
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