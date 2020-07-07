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Москва вошла в десятку лучших городов мира в рейтинге Cities in Motion 

Москва24 и ещё 5 3 часа назад
Москва вошла в десятку лучших городов мира
Фото: Москва24
Москва вошла в топ-10 лучших городов мира в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
При составлении рейтинга специалисты учитывали количество государственных и частных школ, а также бизнес-школ, университетов, музеев, галерей и театров. Ефимов отметил, что в категории "человеческий капитал" Москва успешно конкурирует с Токио, Чикаго и другими крупными мегаполисами.
В категории "городское планирование" Москва за год поднялась с 22-го на 6-е место. В этой категории сравниваются пункты велопроеката и показатели застройки высотных и малоэтажных зданий. По этой категории столица вошла в топ-10 вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Вашингтоном.
Москва также улучшила свои показатели в категориях "социальная сплоченность", "международные связи и имидж" и "окружающая среда". Рейтинг Cities in Motion оценивает качество жизни в 174 городах всех регионов мира. В этом году Москва заняла 87 место.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что города оцениваются по экономике, человеческому капиталу, социальной сплоченности, окружающей среде, управлению, городскому планированию, международным связям и имиджу, технологиям, транспортной системе.
Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-20 рейтинга наиболее перспективных технологических городов в Европе. Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен впервые. Его авторы — издания fDi Intelligence и The Next Web — оценивали европейские города по совокупности определенных факторов.
В топ-5 рейтинга Tech Cities of the Future 2020/21 вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин. При этом руководитель департамента информационных технологий столицы РФ Эдуард Лысенко отметил, что конкурентоспособность Москвы растет, город постепенно входит в число тех, кто определяет цифровое будущее.
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Новости Москвы , Эдуард Лысенко , Чикаго
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