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Ремонтные работы пройдут на станции метро «Волгоградский проспект» 

Управа Южнопортового района 58 минут назад
Ремонтные пройдет на станции «Волгоградский проспект»
Фото: РИА Новости
На станции метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро отремонтируют путевые стены. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Путевые стены расположены напротив пассажирских платформ, на них размещена информация о направлении движения поездов, схема станций на линии и доступных пересадок. Ремонтные работы пройдут на «Спортивной», «Таганской» Таганско-Краснопресненской линии, «Волгоградском проспекте», «Молодежной», «Новых Черемушках», «Речном вокзале» и «Третьяковской»», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, ремонт будет проходить ночью, чтобы не мешать движению поездов.
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