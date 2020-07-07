Ремонтные пройдет на станции «Волгоградский проспект»

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На станции метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро отремонтируют путевые стены. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Путевые стены расположены напротив пассажирских платформ, на них размещена информация о направлении движения поездов, схема станций на линии и доступных пересадок. Ремонтные работы пройдут на «Спортивной», «Таганской» Таганско-Краснопресненской линии, «Волгоградском проспекте», «Молодежной», «Новых Черемушках», «Речном вокзале» и «Третьяковской»», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, ремонт будет проходить ночью, чтобы не мешать движению поездов.