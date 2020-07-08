Офисное здание загорелось в центре Москвы 

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Пожарные потушили возгорание на площади 200 кв. м. в трехэтажном офисном здании в центре Москвы . Об этом говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МЧС

По данным ведомства, сообщение о том, что горит дом, расположенный по адресу — 1-й переулок Тружеников, 14 ст. 6, поступило в 3.51 мск.

Было установлено, что загорелась кровля трехэтажного административного здания. В 6.07 пожар был локализован на площади 200 кв. метров и в 6.49 потушен, отмечается в сообщении.

В МЧС уточнили, что жертв и пострадавших нет. В тушении огня участвовали 90 человек и 26 единиц техники.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве произошел пожар на территории базы каскадеров «Парк киноприключений».