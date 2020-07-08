Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Офисное здание загорелось в центре Москвы 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Офисное здание загорелось в центре Москвы
Фото: ТАСС
Пожарные потушили возгорание на площади 200 кв. м. в трехэтажном офисном здании в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МЧС.
По данным ведомства, сообщение о том, что горит дом, расположенный по адресу — 1-й переулок Тружеников, 14 ст. 6, поступило в 3.51 мск.
Было установлено, что загорелась кровля трехэтажного административного здания. В 6.07 пожар был локализован на площади 200 кв. метров и в 6.49 потушен, отмечается в сообщении.
В МЧС уточнили, что жертв и пострадавших нет. В тушении огня участвовали 90 человек и 26 единиц техники.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве произошел пожар на территории базы каскадеров «Парк киноприключений».
Новости Москвы , Пожары , Происшествия , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
«Буду рвать тебя, Володя, за Ефремова!»
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью
Видео
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
01:02
Опубликовано видео обвала кирпичной обшивки у жилого дома
Происшествия
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
05:08
Отпуск в компании хаски под Рузой попал на видео
Общество
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
00:53
Опубликовано видео задержания террористов в Крыму
Происшествия
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
00:46
Учения вертолетов боевой авиации попали на видео
Армия
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
01:16
Дело о коррупции в Минобрнауки попало на видео
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение