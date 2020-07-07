Пристань со 150-метровым амфитеатром построили в Москве 

Строительство единственной в Москве пристани, где в качестве "речного вокзала" для ожидания используется 150-метровый амфитеатр под открытым небом, завершилось. Причал станет пунктом остановки речного городского транспорта, маршруты которого уже сегодня прорабатывают городские власти, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Причал на участке набережной Марка Шагала, концепцию которого разрабатывало архбюро "Меганом", уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта. Завершено строительство единственной в Москве пристани со 150-метровым амфитеатром под открытым небом. По сути, это проект нового столичного парка у воды", — привели в пресс-службе слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Новый причал сможет принимать двухпалубный Р-51 на 240 пассажиров — самый вместительный из нынешних городских речных теплоходов. В период навигации такие теплоходы в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам, чтобы высадить и забрать пассажиров. Концепция благоустройства максимально раскрывает рекреационный потенциал акватории, сделает набережные доступным и востребованным местом отдыха общегородского масштаба, отмечают в пресс-службе.