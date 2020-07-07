Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пристань со 150-метровым амфитеатром построили в Москве 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Пристань со 150-метровым амфитеатром построили в Москве
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Строительство единственной в Москве пристани, где в качестве "речного вокзала" для ожидания используется 150-метровый амфитеатр под открытым небом, завершилось. Причал станет пунктом остановки речного городского транспорта, маршруты которого уже сегодня прорабатывают городские власти, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.
"Причал на участке набережной Марка Шагала, концепцию которого разрабатывало архбюро "Меганом", уже готов и вскоре станет пунктом остановки речного городского транспорта. Завершено строительство единственной в Москве пристани со 150-метровым амфитеатром под открытым небом. По сути, это проект нового столичного парка у воды", — привели в пресс-службе слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Новый причал сможет принимать двухпалубный Р-51 на 240 пассажиров — самый вместительный из нынешних городских речных теплоходов. В период навигации такие теплоходы в течение 10 часов курсируют по Москве-реке и раз в час пристают к причалам, чтобы высадить и забрать пассажиров. Концепция благоустройства максимально раскрывает рекреационный потенциал акватории, сделает набережные доступным и востребованным местом отдыха общегородского масштаба, отмечают в пресс-службе.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
ТАСС: последние новости
Северо-Восточную хорду в Москве продлят за МКАД до Покровской улицы в 2023 году Северо-Восточную хорду в Москве продлят за МКАД до Покровской улицы в 2023 году В ЕСПЧ подали первую жалобу на видеосистему распознавания лиц в Москве В ЕСПЧ подали первую жалобу на видеосистему распознавания лиц в Москве Бесплатный автокинотеатр на юго-западе Москвы откроется 18 июля Бесплатный автокинотеатр на юго-западе Москвы откроется 18 июля
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Кузнецов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Спецслужбы США провели против России циничную операцию
Спецслужбы США провели против России циничную операцию
Солнцев: «Норкина умерла из-за таблеток для похудения»
Солнцев: «Норкина умерла из-за таблеток для похудения»
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Главному вору России на сходке припомнили старые грехи
Видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение