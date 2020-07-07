Музей Победы в Москве возобновит работу

Музей Победы на Поклонной горе в Москве откроет двери для посетителей 16 июля. Экспозиции будут работать до 22:00.

С середины марта учреждение культуры было закрыто из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, напоминает ТАСС. С 9 мая в режиме онлайн и по телевидению велись трансляции из музея.

Чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с уникальным пространством мы продлили время работы музея. Уверен, никто из посетителей не сможет остаться равнодушным и когда-либо забыть увиденное, — заявил директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ко Дню Победы музей открыл в Сети новую выставку «Подвиг Народа». Экспозиция рассказывает о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Теперь выставку можно посетить в составе экскурсионных групп, заранее забронировав билет на сайте.

Ранее Музей Победы опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обращает внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания, писал NEWS.ru.