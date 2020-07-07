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Музей Победы в Москве возобновит работу 16 июля 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Музей Победы в Москве возобновит работу
Фото: News.ru
Музей Победы на Поклонной горе в Москве откроет двери для посетителей 16 июля. Экспозиции будут работать до 22:00.
С середины марта учреждение культуры было закрыто из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, напоминает ТАСС. С 9 мая в режиме онлайн и по телевидению велись трансляции из музея.
Чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с уникальным пространством мы продлили время работы музея. Уверен, никто из посетителей не сможет остаться равнодушным и когда-либо забыть увиденное, — заявил директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
Ко Дню Победы музей открыл в Сети новую выставку «Подвиг Народа». Экспозиция рассказывает о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей науки и культуры, рядовых граждан страны. Теперь выставку можно посетить в составе экскурсионных групп, заранее забронировав билет на сайте.
Ранее Музей Победы опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обращает внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Новости Москвы , Александр Школьник , Общественная палата России , ИТАР-ТАСС
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