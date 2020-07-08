Территории возле четырех станций метро благоустроят

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Территории возле четырех новых станций метро благоустроят. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут возле станций Большой кольцевой линии — «Электрозаводской», «Улицы Народного Ополчения» и «Петровского парка», а также в районе «Лесопарковой» Бутовской линии. Они расположены преимущественно в зонах жилой застройки, где проживают около 500 тысяч человек. Кроме того, в районе «Электрозаводской» и «Улицы Народного Ополчения» находятся промышленные предприятия. Таким образом, ожидается, что общая проходимость указанных четырех станций составит более 80 тысяч человек в час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы возле новых станций планируется завершить до конца этого года.