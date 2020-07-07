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Еще 2066 человек вылечились от коронавируса в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 39 55 минут назад
В столице за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 2066 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 7 июля.
Таким образом, в столице за все время пандемии вылечились уже более 159 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718, — сказала Анастасия Ракова.
Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний и имеется отрицательный результат на ВИЧ и гепатиты В и С.
Врачи считают, что кровь вылечившегося от коронавируса содержит антитела, которые помогут побороть инфекцию.
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Новости Москвы , Видео , COVID-19 , Анастасия Ракова
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