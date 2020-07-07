В столице за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 2066 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 7 июля.

Таким образом, в столице за все время пандемии вылечились уже более 159 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718, — сказала Анастасия Ракова.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, у которого нет хронических заболеваний и имеется отрицательный результат на ВИЧ и гепатиты В и С.

Врачи считают, что кровь вылечившегося от коронавируса содержит антитела, которые помогут побороть инфекцию.