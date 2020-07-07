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Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу 

Агентство «Москва» и ещё 7 1 час назад
4 станции Сокольнической линии метро открылись
Фото: ТАСС
Станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро, движение на которых было приостановлено с 4 по 6 июля из-за ввода оборотного тупика за станцией «Саларьево», возобновили работу. Об этом Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter.
«Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе рассказали, что оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на указанном участке Сокольнической линии.
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