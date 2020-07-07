4 станции Сокольнической линии метро открылись

Станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро, движение на которых было приостановлено с 4 по 6 июля из-за ввода оборотного тупика за станцией «Саларьево», возобновили работу. Об этом Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter.

«Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе рассказали, что оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на указанном участке Сокольнической линии.