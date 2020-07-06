Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль призвал москвичей «не быть дураками» и помнить, что коронавирус еще не закончился. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Врач заметил, что толпы людей перестали носить маски в транспорте и общественных местах. Он посоветовал не пренебрегать мерами по предотвращению распространения инфекции.

«Ничего не закончилось. Знаю, что если увеличится число зараженных и умерших будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», — отметил Рошаль и призвал продолжить носить индивидуальные средства защиты.

Профессор добавил, что ситуация с коронавирусом улучшается, но предупредил, что COVID-19 коварен и привел в пример Израиль, где пришлось снова ввести ограничительные меры. Рошаль утверждает, что в связи с послаблением мер, необходимо повысить личную ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих.

По данным на 6 июля, в Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 685 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 632 человека. Таким образом, с начала пандемии болезнь побороли 157 652 человек, 3 975 умерли.