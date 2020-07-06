Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач призвал москвичей «не быть дураками» 

Мослента 41 минуту назад
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль призвал москвичей «не быть дураками» и помнить, что коронавирус еще не закончился. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Врач заметил, что толпы людей перестали носить маски в транспорте и общественных местах. Он посоветовал не пренебрегать мерами по предотвращению распространения инфекции.
«Ничего не закончилось. Знаю, что если увеличится число зараженных и умерших будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», — отметил Рошаль и призвал продолжить носить индивидуальные средства защиты.
Профессор добавил, что ситуация с коронавирусом улучшается, но предупредил, что COVID-19 коварен и привел в пример Израиль, где пришлось снова ввести ограничительные меры. Рошаль утверждает, что в связи с послаблением мер, необходимо повысить личную ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих.
По данным на 6 июля, в Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 685 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 632 человека. Таким образом, с начала пандемии болезнь побороли 157 652 человек, 3 975 умерли.
Мослента: последние новости
Собянин объяснил присоединение новых территорий к Москве Собянин объяснил присоединение новых территорий к Москве Раскрыты правила поведения на время отключения горячей воды в Москве Раскрыты правила поведения на время отключения горячей воды в Москве Собянин раскрыл потраченную на развитие Новой Москвы сумму Собянин раскрыл потраченную на развитие Новой Москвы сумму
Комментарии 27
Новости Москвы , Видео , Леонид Рошаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
00:20
Охота дельфина за рыбой в Черном море попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
00:57
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Новости Москвы
Алибасов-младший: «Отца хотели убить»
02:09
Алибасов-младший: «Отца хотели убить»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение