Дом по реновации в Конькове поставили на кадастровый учет 

Росреестр Москвы поставил на кадастровый учет дом, построенный по программе реновации в районе Коньково. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по городу в понедельник, 6 июля.

Отмечается, что здание построили по адресу Профсоюзная улица, дом № 98, корпус 2. Общая площадь 21-этажного дома составила 30,5 тысячи квадратных метров. В нем расположили 396 квартир.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, дом на Профсоюзной стал пятым домом по реновации, который был поставлен на кадастровый учет в этом году.

— После регистрации прав собственности города на квартиры, и заключения участниками программы договоров перехода прав собственности с Департаментом городского имущества или Фондом реновации, будущие новоселы смогут оформить свои права на объекты недвижимости и переехать в новые комфортные дома, — сказал Игорь Майданов.

Программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает переселение свыше миллиона москвичей из старых домов в новое жилье, которое будет построено за счет городского бюджета.