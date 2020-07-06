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Погода в Москве: 7 июля в столице вводится «оранжевый» уровень опасности из-за жары 

Вести Подмосковья и ещё 12 2 часа назад
В Москве вводится «оранжевый» уровень опасности
Фото: РИА Новости
7 июля в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает, что метеорологические условия потенциально опасны для людей. Об этом сообщил официальный сайт Гидрометцентра России.
Предупреждение будет действовать в период с 11.00 до 16.00 7 июля. Ожидается до 33 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильной жаре в столичном регионе до 9 июля второй половины. Затем под влиянием северных воздушных масс резко похолодает до плюс 15-20 градусов. В выходные прогнозируется температура воздуха от 21 до 25 градусов тепла.
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Новости Москвы , Погода
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