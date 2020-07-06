В Москве вводится «оранжевый» уровень опасности

7 июля в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает, что метеорологические условия потенциально опасны для людей. Об этом сообщил официальный сайт Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать в период с 11.00 до 16.00 7 июля. Ожидается до 33 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильной жаре в столичном регионе до 9 июля второй половины. Затем под влиянием северных воздушных масс резко похолодает до плюс 15-20 градусов. В выходные прогнозируется температура воздуха от 21 до 25 градусов тепла.