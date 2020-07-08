Количество заболевших коронавирусом снова выросло 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 562, до 700 792 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 368 человек, за день до этого — 6 611, еще днем ранее — 6 736.

У 27,6 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 8 631 россиянин выписался после выздоровления, 173 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 472 511 пациентов, 10 667 человек скончались.

За ними следуют: Челябинская область (135), Воронежская область (134), Красноярский край (130), Архангельская область (115), Ульяновская область (108), Новосибирская область (107).

Менее 100 новых случаев: Хабаровский край (98), Саратовская область (96), Ростовская область (94), Волгоградская область (89), Оренбургская область (88), Пермский край (86), Ставропольский край (85), Коми (83), Омская область (83), Самарская область (75), Тюменская область (75), Пензенская область (72), Тыва (70), Чувашия (69), Сахалинская область (68), Тульская область (66), Ивановская область (64), Краснодарский край (61), Курганская область (61).

Менее 60: Приморский край (57), Томская область (56), Карелия (50), Ленинградская область (50), Кемеровская область (49), Дагестан (48), Якутия (48), Камчатский край (46), Владимирская область (45), Калужская область (45), Орловская область (45), Кабардино-Балкария (45), Башкирия (45), Кировская область (45), Республика Алтай (45), Белгородская область (44), Курская область (44), Бурятия (44), Тамбовская область (43), Брянская область (40), Калмыкия (40).

Менее 40: Смоленская область (39), Новгородская область (39), Забайкальский край (39), Рязанская область (38), Удмуртия (38), Ярославская область (37), Карачаево-Черкессия (37), Астраханская область (35), Татарстан (35), Липецкая область (34), Мордовия (34), Хакасия (33), Тверская область (32).

Менее 30: Крым (28), Псковская область (27), Марий Эл (27), Амурская область (27), Костромская область (22), Адыгея (22), Вологодская область (21), Ингушетия (20), Северная Осетия (20), Ненецкий АО (13), Калининградская область (11), Чечня (6), Еврейская АО (6), Магаданская область (4), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 8 июля в России провели более 21,7 миллиона тестов на коронавирус, 253 тысячи из них — за последние сутки.